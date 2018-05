Del Duca, un altro autogol Tribuna est solo nel 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPIANTO SPORTIVO ASCOLI Aldilà delle sollecitazioni e delle richieste dei tifosi, la sfida salvezza di domani sera, tra Ascoli e Brescia, spalanca del tutto le porte su uno scenario di grande incertezza e anche di amarezza per quel che riguarda il futuro dello stadio comunale Del Duca. Ormai a due anni dall'affidamento dei lavori (avvenuto nell'aprile 2016), per la realizzazione di 3.934 posti, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. E non si conoscono più i tempi precisi di ultimazione della nuova tribuna est dopo continue ipotesi...