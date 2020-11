Decreto Agosto, pressing sul governo

LA POLEMICA

ASCOLI In crisi, terremotati e penalizzati. È questo il messaggio indignato che torna di attualità nel Piceno di fronte all'ennesima esclusione dell'area del cratere del sisma dagli sgravi contributivi del 30%, fino al 2029, previsti dalla manovra di bilancio governativa per tutte le aziende dall'Abruzzo in giù. E dopo il presidente di Confindustria, Simone Mariani, è l'assessore regionale al bilancio e al post sisma, Guido Castelli, ad alzare la voce per avviare un'azione di pressing, sulla questione, attraverso i parlamentari del territorio e la Morani, sottosegretario del Mise.

La beffa dei contributi

«La legge di bilancio del Governo sottolinea Castelli è molto deludente per una serie di motivi ed in primis per la decontribuzione al sud che non può fermarsi sul Tronto. Come Regione, mentre stiamo mettendo a punto il nostro primo bilancio, abbiamo articolato tre ipotesi per sollecitare il Parlamento a modificare la manovra governativa. La linea di priorità è di estendere la decontribuzione del 30% a tutte le Marche, essendo una regione considerata in fase di retrocessione per la comunità europea. In seconda battuta, chiediamo che almeno vengano interessate dal beneficio le tre aree di crisi complessa sul territorio regionale e, in ultima battuta, perlomeno vogliamo l'inclusione dell'area del cratere sismico. Che non può rimanere fuori. Lo ho fatto presente anche oggi (ieri, ndr) al commissario per il terremoto Legnini. Bisogna chiamare a raccolta tutti i deputati del territorio e ho anche avuto un confronto con Alessia Morani per cercare di sbloccare la situazione. Dai dati di Bankitalia, emerge che le Marche sono la prima regione per numero di attività sospese durante il lockdown non essendo ritenute essenziali. Altro dato preoccupante, quello della Cna da cui emerge che durante il lockdown ogni marchigiano in media ha speso 1.700 euro in meno, contro i 1.200 euro della media nazionale. Infine, ho preparato un emendamento per l'Area di crisi complessa. Nel febbraio scorso, le Marche sono state escluse da una proroga della mobilità in deroga per le Aree di crisi. Ma l'Abruzzo, che condivide l'Area di crisi con il Piceno, ha avuto la proroga e ne sta beneficiando. È assurdo che ci siano discriminazioni all'interno della stessa Area di crisi».

L'Arengo aiuta i giovani

Ieri, il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato l'attivazione, da parte dell'Arengo, di supporto e assistenza gratuita ai giovani imprenditori. Il primo cittadino spiega che «il nuovo indirizzo adottato dalla giunta permetterà a chi vuole creare un'impresa di ricevere consulenza gratuita in merito alla predisposizione di progetti relativi al bando Resto al Sud. Ascoli, infatti, è stato il primo Comune della regione a essersi accreditato con Invitalia in relazione alla misura Resto al Sud. Con i parlamentari del territorio, avevamo vinto un'importante battaglia facendo estendere la misura del decreto Resto al Sud a tutte le aree colpite dal sisma. Ora attiviamo questo servizio gratuito di supporto ai giovani imprenditori».

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA