Debutta al teatro Palafolli, all'interno della rassegna Ascolinscena, la nuova commedia dei DonAttori dell'Avis comunale di Ascoli. Lo spettacolo Tutti nell'armadio andrà in scena sabato alle 21 e in replica domenica alle 17.30. Tutti nell'armadio! è una frizzante e bizzarra commedia d'intrattenimento che strizza l'occhio a pièces teatrali americane e inglesi di autori come Ray Cooney, John Chapman, George Kaufman passando per Niel Simon, Michael Frayn, Billy Wilder dove i meccanismi ben oliati di entrate e uscite, porte che si aprono e chiudono e battute fulminanti danno vita a un caleidoscopio di personaggi e situazioni che, con un vortice dal ritmo incalzante, finisce per portare lo spettatore dentro il gioco al massacro degli equivoci e delle impreviste agnizioni finali che si complica, si raddoppia, si triplica e si quadruplica in omaggio a quelle scatole cinesi di cui non si riesce mai a individuare il fondo. Tutti nell'armadio è uno spettacolo fuori concorso ed è il penultimo appuntamento di Ascoliscena che si chiuderà il 12 febbraio con la serata di premiazioni della rassegna 2021-2022 e la terza edizione di Avis In Corto realizzata con l'Avis Provinciale di Ascoli Piceno.

