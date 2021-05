De Laurentiis e Dighero al battesimo del Ventidio

LA RIPARTENZA

ASCOLI Facendo tutti gli scongiuri possibili, il teatro Ventidio Basso è prono a tornare a vivere. Dopo una pausa forzata e dolorosa che, se si esclude qualche data fissata la scorsa estate, ormai dura da ben 14 mesi, il Massimo cittadino aprirà di nuovo il sipario con uno spettacolo di prosa. Per farlo, verrà recuperato l'unico titolo che rimase fuori dal cartellone di due anni fa, quella commedia di grande successo in tutti i teatri italiani intitolata Alle Cinque da me, scritta da Pierre Chesnot.

Produzione locale

Si tratta dello spettacolo nato proprio con la produzione del teatro ascolano, diretto e adattato da Stefano Artissunch, affidato alla verve e all'istrionismo interpretativo di Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis, in passato interpreti anche di un altro brillante testo di Chesnot con Artissunch alla regia, L'inquilina del piano di sopra. L'appuntamento prevede tre recite per avvicinarsi al numero di spettatori che mediamente affluivano prima della pandemia ad ogni titolo in cartellone al Ventidio Basso. La prima rappresentazione si terrà sabato 15 maggio alle 19.30, mentre le due successive avranno luogo domenica 16 maggio, alle 15.30 e alle 19.30. Tutto questo perché ogni spettacolo potrà contare su un numero non superiore ai 290 spettatori, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale. L'allestimento di Alle Cinque da me non sarà che il primo momento di una stagione che si estenderà per tutta l'estate.

Il calendario

Un calendario che toccherà diversi angoli all'aperto del centro storico, come dimostra il ritorno a fine mese di App Ascoli Piceno Present, il festival di danza, musica e prosa organizzato dall'Amat e dall'Arengo che vedrà in 48 ore spettacoli a staffetta in location diverse, da largo Crivelli al chiostro di San Francesco, al teatro Romano. Quest'ultimo palcoscenico sarà di nuovo sede del Tau ed ospiterà, tra luglio e agosto, tre spettacoli tratti da classici della tragedia greca. Per la musica è già stato fissato al Ventidio Basso per il 18 e il 19 giugno il debutto dell'atteso giro di concerti legato all'ultimo album di Dardust. Il tour inizierà in doppia data zero da Ascoli e permetterà di presentare finalmente i brani dal vivo dell'ultimo album del compositore e musicista ascolano, S.A.D. Storm and Drugs, uscito nel gennaio del 2020 e ultimo capitolo di una trilogia discograca che spazia attraverso l'asse geograco-musicale Berlino, Reykjavík, Edimburgo. Non ci sarà invece il recupero estivo della tanto attesa stagione litica. Infatti, secondo quanto deciso con la rete delle Marche, Rigoletto di Giuseppe Verdi e L'Italiana in Algeri di Giacomo Rossini, saranno i fiori all'occhiello della stagione invernale all'interno del Ventidio Basso.

Filippo Ferretti

