Dardust tra magia e commozione è un successo la data zero del tour

ASCOLI Successo per la data zero del tour di Dardust nelle sua Ascoli. È accorso un pubblico numeroso: 900 presenze e una fila di spettatori all'entrata da far scivolare l'inizio di 50 minuti rispetto all'orario previsto. Un fenomeno tuttavia giustificato, perché l'ascolano Dario Faini in arte Dardust, approdato a una carriera musicale solistica dopo un decennio di trionfi come autore, sa offrire con la sua musica un mondo magico e trasversale. Un universo di suoni, colori e suggestioni che sa conquistare ogni ascoltatore, sperimentando e attingendo a più stili, fondendo la classicità del passato con le note magnetiche provenienti dal nord Europa, sino ad una condizione contemporanea, roboante e psichedelica.

Luci ed effetti speciali

Uno show pieno di luci, effetti e umori che si trasferiscono nei brani eseguiti, all'inizio più intimi sino a diventare un trionfo elettropop. Ma soprattutto si è trattato di una grande festa della città che, nel celebrare il suo idolo, ha voluto con il concerto dare inizio all'estate della svolta, della nuova era post pandemica. E infatti, in occasione del primo appuntamento dal vivo nel salotto cittadino dopo quasi due anni, il centro storico è apparso gremito, di una folla pronta a lasciarsi sedurre anche fuori da piazza del Popolo dalle note dell'artista. Un live della durata di circa un'ora e mezzo che è partito piano, con brani struggenti come Wihout you per andare ad abbracciare via via motivi avvolgenti quali Lost and found e Birth, accompagnati da stati meteorologici soleggiati proiettati sullo schermo. Per poi trasformare la performance in una vera e propria bufera, a partire dall'esibizione dei 12 tamburini della Quintana, reduci dall'ultimo Sanremo.

Da show a rave

A quel punto nella cornice ascolana, sulle note di Bardaggin e dei tam-tam impazziti, lo show è esploso, per diventare una sorta di vero e proprio rave e l'invito al pubblico di alzarsi in piedi da parte di Dardust, supportato dagli insostituibili Marcello Piccini e Vanni Casagrande. La data zero ascolana, caratterizzata da un prologo di note colte felicemente rivisitate, partito con Haydn e culminato con Rossini, è stata intrisa di amore ma anche di dolore, con la dedica al padre da poco scomparso.

