Dal Paci allo stile napoletano Il presepe è una opera d'arte

LE VISITE

ASCOLI Cattedrale, battistero e chiesa della Madonna del Carmine aprono le porte ad ascolani e turisti per mettere in mostra i presepi artistici che accolgono. In duomo, in una nicchia proprio all'ingresso, è stato allestito un presepe napoletano di pregevole fattura che quest'anno si è arricchito di una piccola edicola all'interno della quale è stata realizzata una Madonna del Latte. Si tratta di una copia in miniatura, realizzata da Dario Di Flavio, dell'affresco recentemente scoperto nella cripta di Sant'Emidio durante i lavori di restauro, tuttora in corso. Nel battistero è conservato un piccolo presepe in terracotta, lavoro ottocentesco del Paci. Al Carmine, infine, sono in mostra due rappresentazioni della Natività molto interessanti. Una risalente al 1957 che ha la peculiarità che le statuine si muovono utilizzando il meccanismo di un noto bambolotto che andava in voga negli 80, adattato da Carlo Giordani. L'altra, è ambientata ad Ascoli e rispetto all'anno scorso presenta alcuni scorci del centro storico totalmente rinnovati e ulteriori ambientazioni legate alla città e al suo hinterland. Gli orari di visita sono i seguenti: domani 16.30-19; dal 26 dicembre al 5 gennaio (escluso il 31 dicembre) 16-19; il 6 gennaio 15.30-19.30.

Opere in chiesa

L'ufficio per l'arte sacra e i beni culturali garantisce l'apertura della chiesa di San Gregorio Magno che ospita le opere d'arte custodite nelle chiese della diocesi danneggiate e rese inagibili dai terremoti del 2016. «Nel porgere agli ascolani i migliori auguri di Natale - afferma il parroco della cattedrale, don Angelo Ciancotti - ricordo che per le visite alle chiese, le guide e i gruppi debbono rivolgersi ai nostri addetti all'accoglienza; chiunque deve fare riferimento a loro per evitare che i turisti disturbino lo svolgimento delle funzioni religiose e che i luoghi di culto e di preghiera si trasformino in teatri. Vogliamo condividere le nostre opere perché la bellezza vera rafforza la Fede in un mondo sempre più fatto di immagini e di luci. La vera Luce è Cristo che è anche bellezza».

