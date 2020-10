Dal centro storico alle scuole Opere per 92 milioni di euro

IL PIANO

ASCOLI Settantatrè opere per oltre 92 milioni di euro di investimenti previsti: questi i numeri del nuovo Piano opere pubbliche per il 2021 appena varato dalla giunta comunale. Ma la programmazione dei lavori pubblici per il prossimo anno messa a punto dal sindaco Fioravanti e l'assessore Marco Cardinelli, aldilà delle cifre, è di quelle che pesano dal punto di vista amministrativo innanzitutto perché ingloba interventi molto attesi e caratterizzanti come la riqualificazione di corso Trieste (2 milioni di euro) dopo 34 anni di attesa, tutto il sostanzioso pacchetto di messa in sicurezza delle scuole dal punto di vista sismico, con i 31 milioni di euro ministeriali, il via alla realizzazione del parco fluviale (con un primo stralcio di circa 2 milioni sui 4 milioni complessivi) così come quella della ciclovia della vallata del Tronto (circa 4 milioni di euro) e il progetto per la costruzione del ponte tra Monticelli e Castagneti con una dotazione finanziaria ministeriale di 7,7 milioni di euro. Un insieme di interventi molto corposi a cui fanno da cornice tante altre opere comunque rilevanti per la città come la riqualificazione della zona tra l'Annunziata e la Fortezza Pia (501.883 euro) e una serie di ulteriori riqualificazioni in centro.

La prima fase

Con il Piano delle opere pubbliche proposto in giunta dall'assessore Cardinelli, si apre una fase molto importante per la città. «E' un Piano spiega l'assessore - che col sindaco Fioravanti abbiamo costruito per portare la città, da qui a qualche anno, a fare un bel salto di qualità e ad acquisire un'immagine ancora migliore oltreché ad un arricchimento infrastrutturale. Senza dimenticare la massima attenzione per interventi importanti come l'abbattimento delle barriere architettoniche in centro con una specifica voce di investimento (130mila euro), il potenziamento della manutenzione stradale per quartieri e frazioni e la riqualificazione di altri spazi vitali per il nostro centro storico». E' stato, invece, anticipato al 2020, con l'appalto della gara a breve, l'intervento per ridisegnare la curva a rischio incidenti dopo il ponte di San Filippo.

Il programma

Nel lungo elenco delle 73 opere previste per il 2021, oltre a quelle più consistenti già citate, figurano altri interventi importanti come il miglioramento sismico con efficientamento energetico della scuola di Sant'Agostino (2mila euro), il secondo stralcio per il velodromo a Campolungo (700mila euro), la riqualificazione dell'ex caserma Vellei (1.860.000 euro). E ancora, la riqualificazione dell'area Shangai (200mila euro per il primo lotto), l'intervento sulla chiesa di Sant'Angelo Magno (1.129.400 euro con altri 300mila euro per la messa in sicurezza post sisma). Per la riqualificazione di altre vie del centro e di piazza San Gregorio si investiranno 550mila euro, ma in programma ci sono anche gli interventi per il ponte di Brecciarolo, l'ostello e il ponte ciclopedonale a San Pietro in castello, la riqualificazione dello Squarcia, il rifacimento della curva sud al Del Duca, il restauro delle mura della Fortezza Pia, la riqualificazione dell'area di pertinenza di Palazzo Pacifici, il risanamento della scuola di San Domenico e altri ancora.

Luca Marcolini

