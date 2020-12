Da tanti anni è un punto di riferimento ad Ascoli per chi ama mangiare la carne; un ristorante che anche in un momento così difficile non ha visto allontanarsi i tantissimi clienti. Parliamo di Domenico Ripani, al timone del locale Da Guerriero. «Lo spirito è positivo: purtroppo si lavora di meno e, anche se possiamo contare sino a mercoledì (domani, ndr) solo sui pranzi, le persone continuano a sceglierci» ha affermato, raccontando di attendere l'inizio della ripresa con fiducia. «Penso che nella sfortuna la nostra attività possa dirsi miracolata, perché la conduzione familiare ci permette di risparmiare e di non avere troppe perdite» confessa Ripani che attende il giorno, che spera il più vicino possibile, in cui tutti potremo voltare pagina e tornare alla vita di sempre. «Per il momento affrontiamo queste ultime giornate all'insegna del clima natalizio che, se da una parte non vedrà cambiare il menù consueto (comprese le olive fritte) dall'altra ci consentirà di vedere una più variegata proposta nell'ambito dei dolci, da quelli tradizionali delle feste alla zuppa inglese e al tiramisù. Abbiamo già varie prenotazioni e non avremo menù fissi o pietanze imposte ma ciascuno potrà decidere in libertà cosa e quanto mangiare» conclude, convinto che l'atmosfera di cordialità e di familiarità rappresentino il valore aggiunto, ciò che dovrebbe caratterizzare ogni attività ma che, invece, non sempre avviene. «Il momento è quello che è ma sono coinvinto che riusciremo a venirne fuori».

