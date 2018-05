CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da sottolineare diceva qualche tempo fa Palazzo San Filippo - che tali risorse sono state destinate alla manutenzione stradale e alla viabilità». Tirando le somme Complessivamente, dunque, gli autovelox avrebbero portato nelle casse della Provincia 1.035.636,27 euro in tre anni (dal 2015 al 2017), anche se manca il dato delle multe non ancora pagate per dovrebbe completare il quadro. La direttiva MinnitiFacendo riferimento alla nuova convenzione tra Regione e Provincia che dal 18 aprile ha ripristinato l'utilizzo dell'autovelox lungo quel...