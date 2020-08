Da lunedì cambia la viabilità in corso Trieste

L'ORDINANZA

ASCOLI Ora c'è l'ordinanza che regolamenterà viabilità e sosta su corso Trieste da lunedì per consentire lo svolgimento dei saggi archeologici della Ciip finalizzati ai successivi lavori sulla rete fognaria. Lavori che si prevede di ultimare entro il 31 dicembre. I saggi in questione, come già anticipato, erano stati richiesti dalla Soprintendenza. Ecco, dunque, il provvedimento per consentire gli scavi che prevede con senso unico alternato e revoca di sosta lungo il corso e che arriva dopo uno specifico sopralluogo della polizia municipale e dei tecnici della Ciip.

Le modifiche

Innanzitutto, secondo quanto definito dall'ordinanza per corso Trieste, le modifiche si effettueranno per tratti, ovvero di volta in volta in base agli scavi, ad esclusione di quelli da effettuare alle intersezioni con via XX Settembre, con corso Mazzini e in piazza Santa Maria Intervineas per difficoltà tecniche considerando che per queste aree si stanno ancora valutando i provvedimenti di revisione temporanea della viabilità. Per adesso, con l'ordinanza emanata dal comando di polizia municipale si istituisce in corso Trieste, da lunedì e fino al 31 dicembre prossimo, la revoca dell'offerta di sosta ubicata sul lato est con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione con orario 0-24. Quindi si elimineranno temporaneamente i parcheggi sul lato est del corso (ovvero lato Prefettura-Bottega del terzo settore) man mano che si procederà agli scavi in un determinato tratto.

Le zone critiche

In questi stessi tratti ristretti per l'occupazione del cantiere di scavo, si procederà di volta in volta all'istituzione del transito a senso unico alternato. Chiaramente, come si lascia intendere anche dall'ordinanza che rimanda a successive valutazioni per alcune aree di corso Trieste su cui si dovrà andare a scavare, le criticità maggiori dal punto di vista dei disagi per gli automobilisti sono rappresentati da quelle che sono le intersezioni dell'importante arteria viaria che ospiterà i cantieri con altrettante vie nevralgiche dal punto di vista della viabilità, ovvero via XX Settembre (da piazza Roma a corso Trieste), corso Mazzini (all'altezza anche dell'isola pedonale con varco) e lo slargo di Santa Maria Intervineas che rappresenta un nodo del traffico piuttosto critico. Il messaggio in ogni caso è che gli automobilisti dovranno avere un po' di pazienza di fronte.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA