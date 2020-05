Da lunedì 18 maggio i fedeli hanno potuto, di nuovo, partecipare alla Messa. Ciò è stato possibile in forza del protocollo firmato dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal governo. Un accordo che ha cercato di conciliare le esigenze di culto con il massimo di sicurezza possibile per la salute dei fedeli. In previsione di ciò, tutti i sacerdoti della diocesi si sono preparati a celebrare le messe in forma pubblica. I primi giorni di celebrazioni riaperte all'assemblea dei fedeli si sono svolte in modo ordinato. La capienza massima della chiesa, in base alle norme sul distanziamento sociale ha riferito don Orlando Crocetti, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista è di circa 120 posti. Mi avvalgo di 30 collaboratori che, a turno, vigilano sul numero di fedeli presenti e sulla loro distanza, disciplinando sia l'entrata sia l'uscita al fine di evitare il contatto tra le persone. Per la comunione, se la messa si celebra in chiesa, vado io verso i fedeli che sono in piedi, se è all'aperto, i fedeli si accostano rispettando le dovute distanze. Anche la messa odierna delle ore 11 sarà celebrata all'aperto, in modo da accogliere tutti i fedeli in sicurezza».

