Da Club 41 Marcuzzo e azienda Geta un aiuto concreto a chi è in difficoltà

I SOSTEGNI

ASCOLI Natale è il periodo della solidarietà e dei gesti di affetto verso gli altri. Gesti che andrebbero fatti tutto l'anno, ma che vanno sottolineati soprattutto se nascono da associazioni o gruppi di amici. In tal senso sono molto attivi i soci del Club 41 Marcuzzo (in foto). Hanno iniziato sabato scorso, portando doni con Babbo Natale ai presenti nella chiesa di San Marcello per l'esibizione degli allievi della Miniera delle Arti e della scuola di musica Lizard. Inoltre, in collaborazione con i volontari dell'associazione le Querce di Mamre sono stati donati 40 pacchi di Natale ai bisognosi della parrocchia. Presente anche il sindaco Marco Fioravanti. Un bel gesto, possibile grazie anche al contributo del Club 41 Italia, cui si sono aggiunte ditte locali. Inoltre, durante la Cena degli auguri al Ristorante Zunica 1880 di Civitella del Tronto, presente il vice presidente nazionale Fabio Agabiti, sono stati consegnati altri pacchi di Natale ai sindaci Cristina Di Pietro di Civitella e Federico Agostinelli di Campli che poi li distribuiranno alle famiglie in difficoltà. La serata è stata anche un Tributo a Gigi Proietti con lo show dell'attore e cantante Gianluca Bessi.

Solidarietà anche dalla famiglia Brandimarte, proprietaria dell'azienda Geta, che ha compiuto un bel gesto di solidarietà, rivolto ai più piccoli, fortemente provati dalla pandemia. L'azienda ascolana, per mandare un messaggio di speranza e di condivisione, ha fatto pervenire, attraverso aziende e associazioni del territorio, beni di prima necessità a famiglie bisognose e un contributo a favore di un'associazione che da anni dà assistenza ai bambini ricoverati in pediatria negli ospedali del territorio e a due associazioni che gestiscono delle case-famiglia nel nostro territorio. Un ulteriore contributo è stato destinato allo IOM che si occupa assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

Infine, Cesira Gabrielli, della omonima famiglia che opera nella grande distribuzione, sarà impegnata con l'associazione Zarepta per i pranzi del 25 e 26 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA