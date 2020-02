Curva Rozzi, fischio d'inizio La demolizione può partire

LO STADIO

ASCOLI Con la firma del contratto, ieri mattina a Palazzo Arengo, adesso la demolizione della curva sud allo stadio Del Duca è davvero dietro l'angolo. Questione di giorni o al massimo qualche settimana, considerando che proprio oggi la commissione pubblico spettacolo della Prefettura si riunirà per definire nel dettaglio tutto il cronoprogramma. Il confronto, a cui parteciperà ovviamente anche il sindaco Fioravanti insieme ai tecnici comunali, servirà proprio per stabilire la data di avvio dei lavori e anche la tempistica relativa al completamento dell'intervento, tenendo conto anche si dovranno verificare e concordare tutte le procedure per effettuare i lavori consentendo al tempo stesso di proseguire senza problemi l'attività agonistica e di tutelare la pubblica incolumità all'esterno dello stadio.

Il cantiere

Si era ipotizzata un'apertura del cantiere dopo l'incontro casalingo dell'Ascoli con la Cremonese che è in programma sabato prossimo, ma si tratta di capire quale sia la data migliore per consentire l'allestimento del cantiere senza problemi. Ad esempio, si potrebbe decidere di approfittare del periodo di due settimane senza incontri al Del Duca, dopo il match col Perugia del 14 marzo, con la partita casalinga successiva fissata per il 3 aprile contro il Crotone. Ma in tal senso sarà proprio la commissione della Prefettura ad esprimesi oggi.

Via alla demolizione

Con la firma del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, ieri mattina all'Arengo, si è di fatto completato l'ìter burocratico che porta finalmente all'apertura del cantiere. Il sindaco Fioravanti, quindi, sarà presente questa mattina alla riunione della commissione pubblico spettacolo in Prefettura per la definizione del cronoprogramma dell'intervento. In tale sede sarà stabilita la data ufficiale di avvio dell'intervento che, in ogni caso, sarà a stretto giro. Nelle scorse settimane si era ipotizzato di valutare una data utile subito dopo la partita dell'Ascoli con la Cremonese (in programma sabato prossimo). E a questo punto sarà proprio la commissione ad individuare il giorno migliore, considerando la necessità di dover predisporre il cantiere per l'effettuazione dei lavori garantendo la massima sicurezza e conciliandola con il prosieguo dell'attività agonistica. Si potrebbe, ad esempio, decidere di utilizzare la finestra tra la partita casalinga col Perugia del 14 marzo fino alla successiva al Del Duca, il 3 aprile col Crotone, cogliendo anche l'occasione della soste del campionato per operare con maggiore disponibilità di tempo nell'allestimento del cantiere. Ma basterà attendere l'esito della riunione odierna per saperne di più.

L'intervento

L'intervento di demolizione, come riporta la relazione tecnica, presenterà sicuramente vincoli operativi dettati dalle condizioni della struttura da demolire e dallo spazio in cui essa si colloca: il primo vincolo riguarda il fatto che la struttura è adiacente ad una strada ad intenso traffico; il secondo è costituito dalla presenza di strutture vicine e il terzo dai ristretti spazi di manovra. Proprio tenendo conto di questi aspetti, si è arrivati ad individuare la soluzione ritenuta più idonea che è quella della demolizione tradizionale mediante escavatore con braccio Ultra High demolition. Vista la conformazione della curva, l'intervento dovrebbe iniziare dal lato est della stessa e procedere verso ovest. Ciò faciliterebbe anche l'uscita dei mezzi di trasporto dall'area di cantiere, diretti verso le discariche autorizzate, che utilizzeranno la bretella stradale dietro la tribuna est ed attualmente chiusa al traffico.

Luca Marcolini

