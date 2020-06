CUPRA MARITTIMA Debutto positivo per gli steward ieri a Cupra Marittima. «Era necessario esserci fin dall'inizio - ha dichiarato il sindaco Alessio Piersimoni - per tirare subito le somme e non farci trovare impreparati quando le spiagge si affolleranno. Oggi ci sarà una riunione operativa con Polizia municipale, steward e Protezione civile per vedere quali sono le cose da migliorare». Una squadra in bicicletta formata da Cristian Mora (solitamente autista di scuolabus, ma in questo periodo assistente al controllo delle spiagge libere e delle aree pubbliche), dall'agente di Polizia municipale Claudio Giandomenico, dai volontari della Protezione civile Luigi Crescenzi e Giovanna Giudici e dal coordinatore Guido Mora si è messa a disposizione dei bagnanti per fornire loro ogni informazione e consegnare un volantino promemoria. «Gli assistenti - ha dichiarato Giandomenico - dovranno informare i bagnanti e segnalare le situazioni più critiche e avranno come raggio d'azione il litorale compreso tra La Perla e l'Oasi di Cupra. In questo primo giorno di sole i bagnanti hanno reagito positivamente, chiedendo informazioni su casi specifici, con particolare attenzione per quelle che sono le norme che riguardano, ad esempio, le famiglie e i distanziamenti tra ombrelloni. Qualcuno ha anche chiamato il comando per sapere se fosse possibile andare in spiaggia e sono arrivate chiamate anche da fuori città, come ad esempio da Ascoli e da Piagge. Stiamo anche predisponendo dei corridoi per l'accesso libero al mare dalle spiagge libere».

