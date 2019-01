Cuochi, tecnici e informatici i più ricercati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTASCOLI C'è anche una fotografia sulla tipologia di lavoratori ricercati dalle aziende picene in questo 2019 all'interno dell'indagine realizzata da Unioncamere sulle previsioni di entrata di nuovo personale (tra sostituzioni per pensionamenti o altri motivi e ampliamenti) calcolato, in questa fase, in 1.440 persone richieste. Nello specifico, lo studio definisce sia quali sono le figure da assumere richieste dalle imprese. Per quel che riguarda la fascia dei dirigenti, professionisti con elevata specializzazione e tecnici, sono...