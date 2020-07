Crisi idrica, rischio razionamento

L'ALLARME

ASCOLI Il rischio di razionamento per l'acqua con chiusure notturne si fa sempre più concreto. La mancanza di precipitazioni e un clima che continua ad essere assai siccitoso ha ridotto ulteriormente la già esigua disponibilità di risorsa idrica. Da settimane alla Ciip una task force di dirigenti e tecnici stanno monitorando la situazione in tempo reale per cercare di scongiurare che i rubinetti possano rimanere a secco, soprattutto lungo la Vallata del Tronto e in gran parte della Riviera delle Palme.

Le sorgenti

Purtroppo, negli ultimi giorni la portata delle sorgenti, a cominciare da quella di Capodacqua, è diminuita decisamente così come quella di Foce di Montemonaco andando ad aggravare ulteriormente una situazione che è divenuta molto critica. Pertanto, se nelle prossime il quadro non dovesse mutare, la chiusura nelle ore notturne per dare la possibilità ai serbatoi di ricaricarsi e grantire il flusso idrico durante il giorno, appare inevitabile.

La burocrazia

A complicare ancor di più la situazione c'è anche la burocrazia che ancora una volta rischia di vanificare tutti gli sforzi che si stanno facendo per cercare non creare disagi ai cittadini. Il comitato regionale di protezione civile, al quale partecipano i rappresentanti degli enti al livello regionale, ha per l'ennesima volta rinviato il sopralluogo che era previsto proprio per questi giorni a Capodacqua per valutare lo stato dei due nuovi pozzi che la Ciip a realizzato nella frazione di Arquata e che consentirebbe di avere a disposizione ulteriori 100 litri al secondo che, in un periodo di crisi come quello che si sta vivendo, rappresenterebbero una risorsa importante che consentirebbe di mettere al riparo una larga parte del territorio piceno. Invece, dopo un primo rinvio di due settimane, alla vigilia della visita, il comitato ha aggiornato ad altra data il sopralluogo. Ma fino a quando non arriverà il via libera da parte del comitato di protezione civile, la Ciip, pur avendo a disposizione l'acqua, non potrà immetterla nella condotta principale. Un vero e proprio braccio di ferro, con l'ex consorzio idrico che sostiene di aver attinto acqua dallo stesso bacino idrico che già garantisce l'acqua di Capodacqua e il comitato di protezione civile fermo sulle sue posizioni che chiede che vengano effettuate tutte le analisi necessarie e nel corso delle quattro stagioni per valutare la qualità dell'acqua prima di immetterla nell'acquedotto. Con il rischio, pertanto, che trascorra almeno un anno prima di poterutilizzare l'acqua dei nuovi pozzi e quindi anche quello che i rubinetti rimangano a secco. Situazione complicata anche sul versante di Foce di Montemonaco. Qui, anzichè il comitato di protezione civile, è l'Ente Parco dei Sibillini a stoppare la Ciip. Il presidente Alati da tempo chiede l'autorizzazione a poter realizzare nuove fonti di captazione. A seguito del sisma, il sistema idrogeologico del sottosuolo è mutato e pertanto quelle che erano le fonti di approvvigionamento principale di acqua si sono ridotte ai minimi storici. Da qui, la richiesta di poter cercare altrove l'acqua, ma dai vertici del Parco è sempre arrivato un secco rifiuto. La speranza è che, almeno per una volta, il Piceno attraverso i suoi rappresentanti nei vari enti metta da parte le schermaglie politiche e faccia finalmente sentire una voce univoca per cercare di uscire dalla crisi. Evitando il rischio di rimanerea bocca asciutta.

Luigi Miozzi

