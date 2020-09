Corsi di recupero in sicurezza: in classe ma con la mascherina

LA RIPARTENZA

ASCOLI Bene il test di rientro in classe dopo il lockdown per il recupero degli apprendimenti. Tra mascherine e distanziamento sociale gli studenti hanno rispettato tutte le misure previste, ma resta il rebus legato ai trasporti per questo diversi dirigenti ricorreranno alla didattica a distanza, da affiancare a quella in presenza come spiega Arturo Verna preside del liceo Stabili -Trebbiani: «Garantiremo settimanalmente la presenza di due terzi degli studenti a scuola, mentre un terzo praticherà la didattica a distanza. Ovviamente questo a rotazione».

Gli assembramenti

«Alterneremo dunque - proseguer Verna - la didattica a distanza con quella in aula, sia per ridurre il rischio assembramenti sia per ragioni legate al trasporto. Il vero problema però è rappresentato dall'intervallo, il momento della ricreazione, e dunque dalle file che fisiologicamente si creano per acquistare il panino. Quindi abbiamo apportato delle modifiche al regolamento interno con la vendita del cibo che sarà effettuata esclusivamente dal rappresentante di classe. Anche in bagno saranno vietati gli assembramenti, ma si andrà uno alla volta e durante le ore di lezioni. I ragazzi devono tenere, e allo stesso tempo pretendere, atteggiamenti rispettosi per quanto riguarda le norme anti contagio, solo in questo modo si potrà ridurre il rischio di diffusione della pandemia».

I corsi di recupero

E da domani inizieranno le lezioni online legate al Pai, Piano per l'integrazione degli apprendimenti per i ragazzi dei plessi Stabili -Trebbiani ad Ascoli. Mentre già da ieri si stanno tenendo le lezioni in presenza all'istituto Augusto Capriotti di San Benedetto come afferma la presidente Elisa Vita: «Sono iniziati regolarmente i corsi di recupero nel nostro istituto e proseguiranno fino a sabato 12 settembre. Quindi siamo già entrati nella fase operativa e siamo pronti e organizzati per la ripartenza dell'anno scolastico. I ragazzi entrano ed escono dall'istituto indossando la mascherina, poi una volta in aula, con le misure di distanziamento sociale garantite, possono toglierla. Insomma tutto procede regolarmente. Resta da risolvere il problema legato ai trasporti scolastici» in attesa che quanto deciso dal governo si possa tramutare in un vero e proprio protocollo.

Il personale

Intanto i dirigenti restano in attesa di poter avere maggiori unità sia tra i docenti sia tra i collaboratori al fine di far fronte alle esigenze legate alle misure anti contagio. «Stiamo aspettando di avere ultimato l'organico per il personale scolastico - commenta Sabrina Vallesi dirigente dell'istituto Fazzini Mercantini di Grottammare - tra collaboratori, assistenti e docenti. Stiamo in via di definizione. I docenti, su base volontaria e gratuitamente, si stanno sottoponendo ai test sierologici rapidi. Ieri sono iniziati, in presenza, gli esami integrativi che devono sostenere i ragazzi che passano ad un altro indirizzo. Sono quattordici gli studenti interessati da questi esami che proseguiranno fino a venerdì. Studenti che entrano indossando le mascherine, secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza. In aula, assicurato il distanziamento sociale tra docente e commissari, hanno potuto toglierla e sostenere il colloquio d'esame».

I primi consigli

Gli insegnanti, dunque, già da ieri sono tornati a scuola anche per prendere parte alle prime riunioni e per lavorare alla pianificazione delle attività didattiche, in attesa della ripartenza il 14 settembre. Accoglienza in presenza dei nuovi docenti all'Istituto scolastico comprensivo Ascoli Centro- D'Azeglio come precisa la dirigente Valentina Bellini: «Accoglienza in presenza ma poi il collegio plenario sarà in videoconferenza. Per quanto riguarda gli adempimenti di preparazione sto cercando di tenere in equilibro le necessità che derivano dal distanziamento sociale previste dal protocollo e quelle pedagogiche. Qualche incontro ovviamente sarà in presenza. Non è facile, dunque, sapersi districare tra le esigenze anti covid e quelle del servizio educativo. Tutto affinché non venga compromessa una pratica pedagogica conquistata in un ventennio circa. Questa è la nostra sfida più grande alla quale siamo chiamati a far fronte».

Luigina Pezzoli

