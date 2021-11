Contributo comunale di 1.500 euro per aiutare le imprese di Spinetoli

I SOSTEGNI

SPINETOLI Il Comune di Spinetoli attiva un secondo bando per aiutare le imprese. Partirà questa settimana. A qualche mese di distanza dalla prima misura per il sostegno imprese a seguito dell'emergenza Covid-19, l'Amministrazione Luciani ripropone il bando togliendo tra i criteri per l'accesso, la perdita del 30% di fatturato.

Ricordiamo che la prima misura era di centomila euro e, proprio a causa delle restrizioni dei criteri, sono stati assegnati solo 45mila euro, con un contributo massimo di 3 mila euro per richiedente.

«Non potevamo permettere che parte del contributi, la maggiore spiega il sindaco Alessandro Luciani tornasse indietro. Per questo abbiamo deciso di riattivare il bando con l'avanzo di 55mila euro e di cambiare in parte i criteri di assegnazione».

Questa nuova misura che, come già precisato, partirà nella prima settimana di novembre sarà destinata a coloro che non hanno già preso il contributo e prevederà un massimo di 1500 euro per richiedente.

Potranno partecipare al bando le microimprese (con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) contraddistinte dai codici Ateco Istat 2007 indicati nel bando, regolarmente costituite e e operanti dal 2 dicembre 2020, che esercitano a Spinetoli. I richiedenti dovranno essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese alla data di presentazione della richiesta di contributo.

In caso di esercizio dell'attività di commercio ambulante, sono beneficiari della procedura i soggetti aventi sede legale nel territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA