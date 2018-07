Contributi fino a 10mila euro per le aziende che assumono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE OPPORTUNITÀASCOLI Per dare una scossa all'economia locale si è tenuto un importante confronto fra gli assessori regionali Anna Casini, Lorella Bravi e le segreterie provinciali dei sindacati per fare il punto sulle misure occupazionali in atto e sui bandi futuri. Il primo argomento trattato non poteva che essere l'area di crisi complessa. La prossima settimana, la vicepresidente della giunta regionale, Anna Casini, si recherà a Roma per un summit con Invitalia al fine di accelerare le procedure. Oltre ai finanziamenti già erogati bolle...