Contributi comunali per la pratica sportiva

ASCOLI L'Arengo ricorda che il 30 giugno scadranno i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di un contributo per la pratica sportiva di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni. «Come ogni anno spiega il Sindaco Marco Fioravanti - l'Amministrazione comunale promuove il progetto Sport per tutti' con l'obiettivo di supportare le famiglie in difficoltà economica e, soprattutto, offrire occasioni di svago, attraverso l'attività fisica, a tanti giovani ascolani. Questa misura va ad aggiungersi alle numerose iniziative che abbiamo messo in campo per agevolare tanti nuclei che vivono una situazione di particolare precarietà». «L'attività sportiva prosegue l'assessore allo Sport Domenico Stallone - svolge un ruolo fondamentale per la salute della persona e ciò è particolarmente evidente nel periodo tra l'infanzia e l'adolescenza nel quale acquisisce un'importanza centrale per il benessere fisico, psicologico e sociale. Per questo abbiamo ritenuto di dover proseguire con un progetto che possa garantire a tutti i nostri ragazzi la possibilità di poter praticare le discipline desiderate, affinché possano riconoscerne la potenza emotiva e la capacità di aggregare».

Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE) che: risiedono nel comune di Ascoli; hanno un'età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2021; appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE con valore uguale o inferiore ad 12.mila euro , il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; sono iscritti ad una società per svolgere corsi di attività sportiva per l'anno sportivo 2020/2021.

