Consiglio comunale aperto sulla sanità ma Ceriscioli non c'è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SEDUTAASCOLI È e convocato il 30 ottobre il consiglio comunale aperto sulla sanità. C'è ancora un piccolo dubbio sulla data, perché quel giorno il presidente della Regione, Luca Ceriscioli non sarà presente per impegni istituzionali, anche se lo stesso governatore ha dato la sua disponibilità per il 12, 16 o 19 novembre. Eppure, la maggioranza è decisa AD andare fino in fondo, anche se nella riunione della conferenza dei capigruppo, la Lega, si è astenuta, mentre il consigliere di maggioranza, Claudio Damiani, primario di nefrologia...