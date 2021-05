Conoscere in anticipo i sintomi dell'Alzheimer

IL SEMINARIO

SAN BENEDETTO Le conseguenze di una diagnosi tardiva di Alzheimer, e ancor più la mancanza di una diagnosi, sono drammatiche per il paziente e per i familiari, perché entrambi privi di qualsiasi consapevolezza delle sue conseguenze vengono a trovarsi, nelle fasi avanzate della malattia, di fronte a disturbi comportamenti imprevedibili e/o a una perdita completa di autonomia, rispetto ai bisogni essenziali della vita quotidiana. Al contrario, una diagnosi precoce della AD (Alzheimer Disease), fatta in fasi relativamente iniziali, può sostanzialmente mutare il decorso e le conseguenze della malattia, sia per il paziente che per chi lo assiste e per lo stesso sistema sanitario (World Alzheimer Report 2012). La famiglia, a sua volta, potrà collaborare fattivamente per contrastare la malattia di Alzheimer, adoperandosi per salvaguardare l'autostima e l'autonomia residua del paziente. Il seminario ha l'obiettivo di promuovere una corretta informazione e sensibilizzazione sulla necessità e la rilevanza di un riconoscimento precoce delle demenze per attivare in modo tempestivo quegli interventi preventivi (alimentazione idonea, esercizio fisico, stimolazione cognitiva, promozione sociale, gruppi di supporto) e cure mediche che possono ritardare significativamente l'evoluzione della malattia e migliorare la qualità di vita del paziente e dei familiari. Il seminario sarà condotto da Cristina Paci, primario del di neurologia dell'Area Vasta 5, docente del corso di laurea in scienze infermieristiche, responsabile dell'ambulatorio di diagnosi e cura delle demenze. Il seminario è aperto a tutti coloro che per motivi personali o professionali vogliono partecipare Per informazioni e iscrizioni sull'associazione Snchise: anchiseascoli@gmail.com.

