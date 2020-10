Con lo scooter contro un muro, grave un offidano

L'INCIDENTE

OFFIDA È stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette il cinquantaduenne di Offida che ieri, all'ora di pranzo, mentre viaggiava in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Poco prima delle 13, l'uomo stava percorrendo via della Repubblica quando, improvvisamente, ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato contro il muro posto al lato della carreggiata. Sono subito scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul luogo dell'incidente un'ambulanza della Potes di Offida con il personale sanitario a bordo che ha fornito le prime cure al centauro, le cui condizioni sono apparsi subito gravi tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza.

L'elicottero partito da Ancona, pochi minuti dopo è atterrato al campo sportivo Piccioni dove nel frattempo era stato trasportato il cinquantaduenne. Subito dopo aver caricato il ferito a bordo, il velivolo è ripartito alla volta dell'ospedale dorico dove l'uomo è giunto in codice rosso. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto averebbero rivelato un trauma cranico e toracico riportati a seguito dello schianto. Tra le cause dell'incidente, non si esclude che il cinquantaduenne possa aver accusato un malore mentre si trovava in sella al suo scooter per poi perdere il controllo del mezzo e andare a sbattere contro il muro.

Luigi Miozzi

