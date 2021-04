«Con il teletrasporto ho girato il mondo»

Voglia di conoscere il mondo e passione per l'hôtellerie, queste sono le leve potenti che hanno spinto Primo Valenti a viaggiare sin dall'adolescenza, dopo il biennio alla scuola alberghiera regionale di Ascoli Prima tappa estera, a 17 anni, la Scozia: «Però non è stata la mia prima esperienza lavorativa - racconta, tornando con la memoria a quegli anni - perché nel 1976 ho fatto la stagione estiva all'hotel Marconi a Grottammare, nel frattempo studiavo, poi l'anno successivo sono andato al Grand Hotel di Riccione. Arrivato nella città scozzese di Troon, mi sono ritrovato in un albergo stupendo in mezzo a un campo da golf. Tutto bellissimo, ma il cibo... indescrivibile. Piangevo al telefono con mia madre - racconta con tono scherzoso - e spendevo quasi tutto il mio stipendio in un ristorante cinese lì vicino, dove trovavo qualcosa di commestibile. Poi con il tempo mi sono abituato anche al cibo. All'inizio è stato quasi un choc». In Scozia nasce l'interesse per i whisky: «Avevo addirittura un album per collezionare le etichette delle bottiglie».

Voglia di conoscere

Mamma Maria e papà Achille sostengono il loro primo figlio non ancora maggiorenne, che inizia a viaggiare in lungo e in largo per il mondo: «Avevo tanta voglia di sapere e conoscere, il mio obiettivo era andare a Londra e ci sono riuscito. Feci un colloquio al London Hilton on Park Lane e mi hanno preso. Sono stato lì per due anni - prosegue Primo, descrivendo le tappe salienti della sua carriera come barman - e poi, dopo un corso interno di formazione per il quale ero stato selezionato, sono andato all'Hilton di Düsseldorf. In Germania ho conosciuto delle persone che mi hanno fatto scoprire il mondo delle crociere, che all'epoca era effettivamente un turismo di lusso, esclusivo. Nei primi anni 80 ho iniziato con una compagnia italiana e poi sono passato ad una norvegese. Si guadagnava bene e giravo il mondo».

Star Trek, calcio e Quintana

Per il ragazzo di via Mameli, che ama Star Trek e il mitico teletrasporto, riuscire ad essere in tanti luoghi in poco tempo è una bella soddisfazione! Appassionato pure di fumetti - Zagor, Tex e Capitan Miki erano i beniamini - che anche oggi Primo compra e legge volentieri, si lancia anche lui in mille avventure: «A 21 anni decisi di passare ai cruiser yacht e andai ad Helsinki, come bar manager, con una compagnia che stava entrando nel settore: l'inaugurazione fu fatta in grande stile a Montecarlo, con invitati del jet set internazionale». Una bella soddisfazione. Non mancano, però, gli inconvenienti: «È stata dura riuscire a seguire Novantesimo minuto in mezzo all'oceano - confessa Primo - con la radio che non si sintonizzava bene, cercando di calcolare il fuso orario per beccare il momento giusto e collegarsi, anche nel cuore della notte. Non era facile... e ricordo che un giorno, ero a Singapore, decisi di comprare una radio potentissima e costosissima. Problema risolto». Il calcio è uno degli amori di Primo, che da giovane si allenava e giocava, partecipando ai campionati giovanili con variesquadre locali. Altra passione quella per la Quintana e Porta Romana, sestiere della sua gioventù.

Il ritorno a casa

Dopo quasi dieci anni all'estero, Primo torna alla scuola alberghiera dove ha studiato: «Come maestro di mestiere, per insegnare. La richiesta me la fece l'allora direttore della scuola. Quando tornavo a casa, sei mesi ero in mare e poi due mesi ad Ascoli, il direttore mi invitava spesso a scuola per raccontare agli studenti la mia esperienza. Quando ci fu il bando per gli insegnanti, partecipai e vinsi la selezione, lasciando un po' a malincuore la mia carriera. Però questa rinuncia - sottolinea con la voce velata dall'emozione - mi ha portato a coronare il vero sogno della vita, coltivato da quando ero studente: aprire il Lorenz Café a piazza del Popolo, il luogo simbolo di tutta la mia giovinezza». Tenacia, convinzione e spirito di avventura hanno accompagnato Primo fin dalla sua adolescenza: «Bisogna credere in se stessi e nelle proprie passioni - chiosa - qualsiasi esse siano».

Francesca Gironelli

