Con determina del,l'8 marzo l'amministrazione comunale di Offida provvederà alla fornitura di dissuasori per l'allontanamento dei piccioni dal loggiato del palazzo comunale. La crescente presenza di tali volatili nel centro storico sta creando problemi sul fronte dell'igiene e del decoro urbano. Le aree più colpite sono le più interessanti dal punto di vista turistico quali il palazzo municipale, corso Serpente aureo, via Roma. Oltre alla sgradevolezza, il guano è veicolo di pericolose malattie e possiede un alto potere corrosivo. In considerazione di tali aspetti, il Comune è intervenuto, rilevando a palazzo municipale la presenza di una notevole quantità di guano di piccioni, sulle travi, sul parapetto e sulla pavimentazione del loggiato. È stata quindi riconosciuta l'urgenza di provvedere all'allontanamento dei piccioni, la fornitura e la relativa posa di dissuasori, nello specifico dischetti denominati bird free, i quali, già utilizzati da diverse amministrazioni su immobili e beni culturali diversi, hanno dimostrato un miglioramento dal punto di vista dello stazionamento dei volatili in questione. La fornitura è affidata alla ditta Overland snc di Offida. La spesa è di 1.415,20 euro.

n. s.

