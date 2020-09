Con cinema, teatro, musica e danza si può essere capitale della cultura

GLI EVENTI

ASCOLI Il capoluogo piceno continua a scommettere sulla cultura, offrendo nelle prossime settimane due importanti rassegne tra cinema, teatro, musica, danza.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento si intitola FuturoMemoriaFestival e vedrà a fine mese, dal 24 al 27 settembre, la città scenario di proiezioni e incontri grazie a molti ospiti importanti, non solo dell'ambito cinematografico, all'interno di una manifestazione sostenuta e promossa dall'Arengo e dalla Regione Marche, organizzata dall'associazione culturale La parola che non muore, con la collaborazione della libreria Rinascita. Si tratta di un progetto culturale costruito sul grande palcoscenico di Ascoli, incentrato sul connubio tra memoria del passato e orientato verso il futuro, in location diverse, tra il Ventidio Basso e la Multisala Odeon.

L'iniziativa

L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Marco Fioravanti e dall'assessore Donatella Ferretti, rappresenta per il Comune un altro tassello verso il riconoscimento dell'auspicata nomina di capitale della cultura. Le giornate vedranno il coinvolgimento delle scuole in un laboratorio annuale sulla nostra Costituzione, riservato a studenti delle scuole medie ed elementari. Durante la rassegna, tra storia e filosofia, cinema e scienza, arte e letteratura, diretta artisticamente da Massimo Arcangeli e Gino Troli, ideatori e realizzatori del progetto, ci sarà la partecipazione di numerose personalità della cultura nazionale, tra cui il regista Francesco Bruni, di cui si vedrà il film Scialla, ma anche lo storico Franco Cardini, la psicologa Anna Oliverio Ferraris. Il festival, che vedrà una sezione dedicata al cinema di Paolo Virzì, del quale verranno proiettate varie pellicole, prevede grandi omaggi, al centenario di Raffaello e quello dantesco. Inoltre, si prevede un gemellaggio con la Festa di Scienza e Filosofia di Foligno, con il Festival del Medioevo di Gubbio e con il progetto Rewriters, recente impresa editoriale promossa dal gruppo Gedi, lo stesso del quotidiano Repubblica.

L'altro spettacolo

Alcune settimane dopo, al cuore delle Cento Torri sarà affidata alla quinta edizione di App Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee, previsto quest'anno il 16, 17 e 18 ottobre: un giorno in più rispetto alle passate edizioni. Sarà una full immersion per 17 appuntamenti di prosa, musica e coreografia, dedicata alle espressioni più significative del presente presso i differenti spazi della città. L'iniziativa, curata il Comune con l'Amat, il Mibac e la Regione Marche, cercherà di focalizzare ancora una volta lo sguardo sui nuovi linguaggi della scena nazionale e internazionale. Un'occasione privilegiata per quanti amano confrontarsi con le espressioni più significative del presente,dal pomeriggio a notte fonda protagoniste di magnifici spazi della città, tra cui il Teatro Ventidio Basso e il Teatro Filarmonici. Tanti i nomi di artisti attesi alle giornate di metà ottobre, sia emergenti e affermati, che saranno sotto i riflettori dei tanti spazi previsti in App Ascoli Piceno Present,che vedranno affluire spettatori rispettando scrupolosamente le norme governative anti-Covid. Info biglietteria 0736 298770.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA