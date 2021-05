«Comune poco trasparente sul Palariviera»

LE POLEMICHE

SAN BENEDETTO «Un verbale è finalizzato a chiarire e puntualizzare le posizioni ed è stilato a vantaggio della trasparenza, vietarlo fa sorgere dubbi». Accusa che arriva dall'esponente di Italia Viva Tonino Capriotti di fronte a quanto avvenuto nei giorni scorsi dove il Comune non ha voluto verbalizzare l'incontro tra i suoi tecnici e la Palacongressi Srl, di conseguenze il tavolo è saltato e ora piovono critiche da parte dell'opposizione.

L'accusa

«La pubblica amministrazione afferma il renziano Capriotti -parla soprattutto attraverso atti amministrativi, per cui è naturale che si verbalizzino gli incontri, tanto più se di questo tipo. Un verbale deve semplicemente raccontare i fatti, eventuali proposte e risposte. Serve a chiarire e puntualizzare le posizioni ed è stilato a vantaggio della trasparenza che la pubblica amministrazione deve sempre avere o comunque cercare. È redatto nell'interesse di tutti a prescindere dai contenuti che chiaramente devono essere sottoscritti dai presenti. Ora l'amministrazione dovrà chiarire alcuni punti: perché non si è voluto verbalizzare la riunione? E qual è l'obiettivo di questo tavolo tecnico che presumo sia stato convocato dal Comune stesso? Politicamente credo che sia interesse della città, dei lavoratori e di tutti risolvere la questione prima possibile. Non è accettabile lasciare il nostro territorio privo dell'unica multisala presente. Pertanto invito il sindaco Piunti a farsi carico del problema ed a riconvocare quanto prima la società Palacongressi per trovare una soluzione». Nel frattempo la Palacongressi srl riunirà il suo Cda nel fine settimana per decidere come procedere. Da oltre un anno la società che gestisce la struttura polivalente di piazza Aldo Moro ha chiesto una rimodulazione della convenzione e del piano economico finanziario al Comune fino ad ipotizzare anche la richiesta di danni. Ad intervenire anche Daniele Primavera della lista Nos che dice: «Questo episodio mi sembra molto preoccupante. Un'amministrazione che inizia un dialogo rifiutandosi di mettere per iscritto le proprie parole e quelle dei propri interlocutori di certo solleva moltissimi dubbi sulla trasparenza dei propri incontri e delle proprie decisioni».

Alessandra Clementi

