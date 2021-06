COMUNANZA Una scoperta di eccellente valore storico-culturale, architettonico, ambientale, destinata ad aprire nuovi scenari anche per la fruizione turistica e il richiamo di visitatori in tutta l'area dei Sibillini. È stata messa a segno dalla brillante neo architetta comunanzese Federica Giustozzi, laureatasi col massimo dei voti e la lode alla facoltà di architettura di Ascoli. Per la sua tesi sperimentale e applicativa, durata due anni, è riuscita a scovare, attraverso ricerche in tutte le aree di alta quota del Parco nazionale dei Sibillini, una cinquantina di rifugi finora sconosciuti, che si aggiungono agli altri venti già noti. Un lavoro notevole, minuzioso, di approfondita ricerca, basandosi sulle cartografie esistenti che comunque non riportavano l'esistenza di tali rifugi, sulle testimonianze di escursionisti che conoscono bene i tragitti per arrivare alle vette dei Sibillini, in primis il pasticcere escursionista Marco Stortoni, scomparso a febbraio per un incidente sul Vettore. Poi Federica ha indossato le vesti di esploratrice dell'alta montagna per la ricerca sul territorio, dura e difficile vista l'ampiezza dell'area e le quote elevate, anche d'inverno con la neve. Ogni rifugio è stato fotografato, misurato, catalogato, indicato il posizionamento ed il percorso per raggiungerlo. Di qualcuno sono rimasti solo ruderi, ma diversi altri sono recuperabili e qualcuno è utilizzato a volte da qualche escursionista per passare la notte. In passato erano casali di ricovero per pastori, per i lavoratori che dalle Marche valicavano i monti a piedi per arrivare nel Lazio per la mietitura del grano, oppure utilizzati dai legnaioli delle comunanze agrarie. Probabilmente qualcuno di questi è stato anche ricovero dei partigiani per nascondersi durante l'ultima guerra. Alcuni collocati lungo i sentieri, altri più nascosti. Uno addirittura, di cui sono rimasti solo ruderi, nei pressi del Lago di Pilato. La neo architetta ha anche realizzato progetti di riqualificazione di due rifugi: Casale Ricci sul monte Castel Manardo e Pian di Pao ad Ussita. «Con il recupero almeno di alcuni di essi dice Federica si potrebbe dare ai casali funzioni di attrazione per un turismo esperienziale della tradizione locale e dell'ambiente: per far vedere come si fa il formaggio di pecora, per un museo d'alta montagna, per una libreria della cultura tradizionale e popolare, o ad esempio con itinerari della transumanza, dove il turista vive assieme al pastore durante gli spostamenti, utilizzando tali rifugi per il riposo. Il sisma è stato un punto di ripartenza. Dobbiamo valorizzare queste aree montane con nuovi progetti e soluzioni, anche sfruttando al meglio ciò che non è mai stato utilizzato, per una migliore fruizione delle affascinanti terre alte dei Sibillini, perle del paesaggio».

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA