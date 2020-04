COMUNANZA Misure di sicurezza sanitaria preventiva anti covid 19 e controlli stringenti in tutto la stabilimento di Villa Pera, che ieri sono scattati in corrispondenza della riapertura dei cancelli. Cambiamenti per molti aspetti rivoluzionari di organizzazione. All'esterno sono stati posizionati dei gazebo per la misurazione della temperatura corporea prima dell'entrata. Sempre all'ingresso è stato consegnato un kit con 2 mascherine a testa da utilizzare in giornata e una brochure con tutti i punti dello stabilimento dove trovare gel per la sanificazione delle mani. Rivoluzione nella mensa, con spostamenti di orari, aumento dei turni e cambiamento del servizio. Pasti, posate e quant'altro vengono consegnati direttamente dalle inservienti. Riguardo i tavoli laddove prima c'erano 4 persone adesso ce ne sono 2, con distanze di sicurezza, oppure 1 dove prima ce n'erano 2. Dopo essere stato utilizzato ogni tavolo viene disinfettato. In aree ristoro e spogliatoi adottate misure per rispettare le distanze. I turni di mensa sono notevolmente aumentati quindi anche l'arco di orario. Si parte dalle 11.30 fino alle 14.00, con un turno ogni mezz'ora. Allungati i tempi. Entrata e uscita. Davanti alle macchinette timbratrici apposti segnali di distanziamento di un metro. L'azienda poi concede 5 minuti pausa prima della fine del turno, a disposizione per ulteriore sanificazione dellaa postazione personale. Rafforzati e aumentati i turni di pulizia e sanificazione certificata di tutti gli ambienti una volta a settimana.

f. m.

