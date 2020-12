COMUNANZA Il legame con le proprie origini, con la tradizione, la cultura, i valori, le tante risorse e bellezze della terra nativa, i luoghi quasi magici che devono entrare nel cuore e nella mente per far parte del patrimonio primario della personalità. Su questa linea si muove l'azienda Kiro cachemire di Comunanza, che ha creato una sezione cultura per contribuire, con varie iniziative, alla crescita sociale e culturale, alla formazione, allo stimolo delle risorse umane, a cominciare dalla scuola. Dunque l'azienda comunanzese, guidata dall'imprenditore Domenico Sacconi, proprio in questo periodo natalizio diverso e più difficile degli altri, ha voluto pensare ai bambini, stimolare la loro fantasia, ma anche regalare un sorriso e qualche momento di gioia. Ha infatti donato 250 copie del libricino illustrato Il mondo di Kiro agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di primo grado di Comunanza. Una prima pubblicazione, appositamente realizzata, con testi di Agnese Guadagno e illustrazioni di Marcella Mazzoni. Si narra l'incontro tra alcuni bambini e le farfalle magiche del mondo di Kiro, un universo fiabesco ispirato all'aspetto magico dei Monti Sibillini. n E' una prima iniziativa a cui ne seguiranno altre di collaborazione tra l'azienda di iper eccellenza nel settore della maglieria e gli istituti scolastici del territorio. In abbinamento è stata anche donata ad ogni bambino la Christmas Butterfly una speciale mascherina rossa, di diverse misure, certificata, lavabile e riutilizzabile, prodotta da Kiro, alla quale è stata applicata una tipica barba bianca da Babbo Natale, facilmente rimuovibile e riapplicabile. La consegna è stata fatta nella sala consiliare del comune con la presenza dell'imprenditore Sacconi, del sindaco Alvaro Cesaroni, dell'assessore alla cultura e scuola Francesca Perugini, della dirigente dell'Isc dei Sibillini Alessandra Di Mascio, di due insegnanti e di alcuni alunni. E' un valore importante dice Cesaroni - quello dell'attenzione verso la scuola e la formazione dei ragazzi, espresso dalla sensibilità speciale dell'azienda Kiro.

La dirigente Di Mascio ha dato la massima disponibilità affinchè questo progetto del libricino possa avere una continuità. Proseguiremo la collaborazione con la scuola - rimarca Sacconi e già il seguito di questa storia del Mondo di Kiro potrebbe essere scritto dagli stessi ragazzi, stimolando fantasia e creatività, per dar luogo ad un secondo libricino. Porteremo a scuola anche l'autrice e l'illustratrice. Per noi la creatività promuove ottimismo e viceversa. Su questa relazione Kiro ha voluto imperniare la propria filosofia aziendale, che vede la sua essenza nel radicamento territoriale, coniugando la sapienza artigiana ad un instancabile approccio innovativo.

