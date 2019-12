Compra in centro I negozi premiano chi ha più scontrini

LA STRATEGIA

ASCOLI Tutti insieme per la rinascita della città. L'Arengo e l'associazione Wap uniscono le forze per mettere a punto un progetto per ravvivare il centro. Si tratta di Compra in Ascoli per attirare nei negozi, in tutto il periodo delle feste, clienti ascolani e non. Il progetto prevede sino al 6 gennaio l'attivazione di un concorso che premierà i primi 30 acquirenti che avranno effettuato scontrini nel maggior numero di esercizi della città. Secondo gli organizzatori a fare fede non sarà l'importo più alto, quanto la diversificazione degli acquisti. «Per ottenere il migliore risultato finale sarà necessario spendere importi a partire da dieci euro in più negozi» hanno detto il sindaco Marco Fioravanti, affiancato dall'assessore Nico Stallone e dal presidente del consiglio Alessandro Bono, alla presenza dei rappresentanti di Wap, Marco Di Sabatino e Patrizia Leanza.

La raccolta

«Ogni cliente poi imbucherà gli scontrini in una busta in una postazione prevista in Comune dal 7 gennaio» ha spiegato Di Sabatino, evidenziando che gli scontrini saranno nominativi e timbrati da ogni titolare. «I primi trenta scontrinatori folli' riceveranno ciascuno un buono acquisto di 100 euro da spendere a loro volta in altri negozi del capoluogo» ha detto Stallone, aggiungendo che sono previsti anche tre buoni sconto dello stesso valore riservati ai commercianti che avranno realizzato la migliore vetrina natalizia. Una graduatoria che sarà stilata in base al numero dei like provenienti dal popolo della rete, sulle pagine facebook dell'Arengo e dell'associazione Wap. Inoltre, il brand Compra in Ascoli continuerà con altre iniziative anche dopo Natale. Intanto, per il periodo delle festività sono previste altre iniziative per il centro, come rendere operativo il bus navetta anche in alcuni giorni festivi, di dimezzare il prezzo dei parcheggi in centro, di addobbare i lampioni della zona del Decumano con 63 ghirlande realizzate a mano, di dare vita ad una imponente promozione del progetto nelle provincie vicine, da Teramo al Macerata.

Mercatino antiquario

Per dare vigore al centro storico, oggi e domani risponderà all'appello la versione natalizia del mercatino dell'antiquariato, anticipata alla festa dell'Immacolata. Saranno presenti artigiani che propongono creazioni legate al tema natalizio, tra addobbi per la casa, oggettistica, curiosità. Domani mattina torneranno gli amici dell'Accademia di Danze Ottocentesche alla sala dei Savi e Ti racconto Ascoli, le visite guidate.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA