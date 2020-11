Compensi e rimborsi ai cavalieri Boccata di ossigeno per i sestieri

LA QUINTANA

ASCOLI La seconda tranche del contributo annuale del Comune di 20mila euro, è arrivata per buona pace dei sestieri che così possono far fronte alle spese correnti, principalmente quelle per onorare i compensi ed i rimborsi ai cavalieri. Qualche giorno fa, infatti, l'Arengo ha disposto il pagamento di 7.500 euro, somma che di solito viene erogata al termine della Quintana di agosto, quindi dopo l'estate.

Il ritardo

Il ritardo è stato causato da situazioni contingenti, legate anche alla pandemia, ma il Comune non ha esitato ad onorare l'impegno economico. Denaro che ha forse portato un po' di serenità nelle sedi. Modalità e tempistiche con cui è stato saldato il compenso dovuto al cavaliere Nicholas Lionetti ha generato frizioni all'interno dell'arme della Piazzarola, con alcuni consiglieri che hanno manifestato chiaramente il proprio dissenso verso l'operato del vertici. Qualche difficoltà anche a Porta Tufilla dove è stato necessario chiarire alcune situazioni con il cavaliere Massimo Gubbini. Ogni anno il contributo spettante ai sestieri viene frazionato in tre parti. La prima, da 7.500 euro, viene assegnata ai sestieri intorno a maggio, come è effettivamente avvenuto. In realtà, i sestieri hanno ricevuto 5.550 euro, anche in questo caso per mere questioni contabili, tanto che i restanti 2mila euro dovrebbero finire nelle casse dei sestieri entro la fine del 2020. La seconda da 7.500 euro, appunto, al termine della seconda Quintana. La terza, da 5mila, a consuntivo, in pratica nell'anno successivo a quello di competenza, una volta che è stato presentato al Comune il rendiconto che va approvato dall'assemblea degli iscritti all'albo.

Casse vuote

Il contributo comunale, che pure è molto utile, non è la sola né la principale voce in entrata economica dei sestieri. Gli introiti legati a iniziative, eventi promozionali, gadget e sponsorizzazioni, tutti insieme, infatti, rappresentano la parte principale del budget a disposizione del comitato. ma con il Covid sono venute a mancare.

Pierfrancesco Simoni

