«Commercio dimenticato, lunghi anni di nulla»

LO SCONTRO

ALBA ADRIATICA Finisce in consiglio comunale il botta e risposta sui social tra il sindaco Antonietta Casciotti e il consigliere di minoranza Gianfranco Marconi che si è sentito «oggetto di una ondata denigratoria a causa di alcune errate interpretazioni del sindaco su una mia esternazione». La polemica era scoppiata sui temi delle luminarie natalizie e del comparto del commercio che per l'opposizione sarebbe abbandonato a sé stesso. Marconi durante l'assise civica ha parlato di clima «davvero inaccettabile, ancor di più perché fomentato dal primo cittadino».

Le offese sui social

Marconi non ce l'ha con i cittadini che sulla pagina ufficiale del sindaco lo hanno attaccato rivolgendogli offese pesantissime, «perché credo che molti di questi ineducati pseudo-moralizzatori siano stati in realtà tratti in inganno dalle interpretazioni sconclusionate e non corrispondenti al vero prodotte del sindaco stesso». E ha aggiunto: «Non ho voluto replicare perché ritengo che la dignità di un consigliere eletto a rappresentare un nutrito gruppo di cittadini non possa essere calpestata e calata in un clima tanto ignobile». Marconi ha invece ribadito di aver richiamato il sindaco «ad una valutazione che è oramai sulla bocca di tutti, ovvero l'inconsistenza delle programmazioni per la valorizzazione ed il controllo sul tessuto produttivo e commerciale cittadino. Un tema, quello della crisi del commercio, assai grave che non dovrebbe essere sottovalutato per tutte le sue svariate implicazioni. La carenza programmatica che rileviamo ha affermato Marconi si è protratta aggravandosi nei tre anni gestiti dalla vostra giunta ed è apparsa particolarmente evidente anche nell'attuale periodo natalizio. Pertanto, piuttosto che indugiare a fare valutazioni rispetto ad una pagina vergognosa delle offese, vera macchia sulla convivenza civica e amministrativa della nostra città, riteniamo più utile ed opportuno richiamare questa amministrazione nuovamente sul punto rimasto sino ad oggi inevaso. Possiamo conoscere con quale programmazione e delibere specifiche questa amministrazione ha inteso valorizzare il tessuto produttivo locale negli ultimi tre anni ha domandato il consigliere di opposizione e quali forme di sostegno sono state attivate nei confronti del comparto commerciale anche in relazione alle differenti aree commerciali cittadine. Possiamo inoltre sapere quante volte sono state convocate le rappresentanze del commercio locale per le dovute valutazioni sulle problematiche del comparto?».

