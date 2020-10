Commercialisti, sfida a due

LE ELEZIONI

ASCOLIUna poltrona per due per la presidenza dell'Ordine dei commercialisti della provincia di Ascoli. Fumata nera sulla possibilità di addivenire a una candidatura unitaria come già avvenne nella precedente tornata, i 380 commercialisti piceni saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente (e relativo direttivo) alle elezioni in programma il 5 e 6 novembre.

Sfidanti e liste

Il presidente uscente Carlo Cantalamessa ha indicato nella vice, Giulia Liboni, la professionista a cui lasciare il bastone del comando. Una lista composta da tredici candidati (chi vince le elezioni ne ottiene sette, chi perde solo uno) all'insegna della continuità gestionale. Ne fanno parte: Daniele Illuminati, Mario Bianconi, Roberto De Vecchis, Pasquale Collini, Enrico Diomedi, Fabio Marozzi, Laura Remoli, Antonio De Angelis, Beatrice De Angelis, Mario Di Buò, Anna Rita Forti, Sirio Salvucci e Cecilia Trivelloni. Giulia Liboni, 52 anni, svolge incarichi come sindaco e revisore legale dei conti in società private, tra cui Centro Agroalimentare e ricopre la carica di tesoriere dell'Unione regionale degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Marche, oltre a numerosi altri incarichi. A Carlo Cantalamessa si attribuisce il merito di avere portato a compimento numerosi impegni al servizio dell'Ordine professionale ma parallelamente i suoi avversari gli contestano di averlo fatto a volte in maniera personalistica a discapito della collegialità. A sfidare Giulia Liboni sarà Daniele Gibellieri, 57 anni, ex assessore comunale al bilancio, presidente e componente di collegi sindacali e revisore di entip pubblici. La sua squadra è formata da Patrizia Neroni, Antonio Catalini, Francesco Eleuteri, Maurizio Maranesi, Alessandra Fazi, Roberto Coccia, Massimiliano Filiaggi, Giorgio Marilungo, Davide Luzi, Francesca Perotti, Alba Sansoni, Simone Corradini e Fabio Di Sante.

Gli scenari

Quale sarà il commercialista del futuro è uno dei quesiti che si porrà il prossimo direttivo. Sicuramente un commercialista telematico, evoluto, che potrà contare su nuove competenze specialistiche e su nuovi software di supporto per offrire dei servizi a valore aggiunto per le aziende. Nell'affermare che il futuro della professione di dottore commercialista preveda una forte evoluzione che del resto è già iniziata sono tutti d'accordo: più difficile, invece, individuare le direzioni specifiche che la professione dovrà seguire. Ovviamente non si deve investire solamente sul lato delle nuove tecnologie: è necessario impegnarsi anche sull'evoluzione delle competenze del commercialista. Questo dovrà infatti sempre occuparsi primariamente di contabilità e di fisco, aggiungendo ulteriori competenze e servizi, con approfondimenti per quanto riguarda la gestione della crisi d'impresa, la consulenza aziendale, la business intelligence, e altro ancora. In poche parole: specializzarsi.

Mario Paci

