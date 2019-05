Comitato sisma del centro Italia: avviati i progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOLIDARIETÀ ASCOLI A quasi tre anni dal sisma e dall'iniziativa di solidarietà promossa da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e a conclusione del primo anno di attività del Comitato sisma centro Italia, si fanno i primi bilanci sui progetti finanziati ed ora in fase di realizzazione con un impatto sul territorio già positivo in termini di rilancio delle attività produttive, dell'occupazione e del miglioramento della qualità della vita delle persone. L'iniziativa di solidarietà, promossa da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per tutte le...