Come un pugno nello stomaco. La decisione del premier Conte di ritardare al 1 giugno la riapertura di parrucchierie e centri estetici è stato un durissimo colpo da digerire per questa categoria di lavoratori: «È una situazione assurda, perché nella nostra attività l'igiene è sempre stata al primo posto» afferma Massimo Ceccarelli dello Studio Moda Nanà di via del Trivio. «Nonostante non ci sia ancora stato fornito alcun protocollo da seguire, ci siamo ulteriormente attrezzati per la riapertura comprando mascherine in plexiglass, colonnine igienizzanti, teli e asciugamani monouso: un investimento importante se consideriamo da quanto tempo siamo chiusi. Noi saremmo già pronti per ripartire, invece al momento gli unici che lavorano sono gli abusivi: loro tagliano i capelli dentro casa e nessuno fa nulla per fermare questa incredibile situazione».

La ripartenza

Pensiero condiviso anche da Tilde Pantaloni, titolare della Parrucchieria e centro estetico Donna Club di via Fermo: «Mi sono già attrezzata con amuchina e spray igienizzante, mentre per l'estetica acquisteremo un separé per chi verrà a farsi le unghie, così da garantire massima tutela anche nella cura delle mani. Nel nostro settore c'è da sempre assoluta attenzione all'igiene, ecco perché nessuno si sarebbe mai immaginato di dover attendere fino all'1 giugno per tornare a lavorare. Quando riapriremo lo faremo con un orario ampliato, tanti clienti ci stanno già chiamando per un appuntamento».

Gli oneri

La decisione del Governo non è stata digerita neppure da Maurillo Allevi, degli Allevi Parrucchieri, cugino di Giovanni: «Noi abbiamo tre saloni tra Piazza del Popolo, via Napoli e San Benedetto, le entrate sono bloccate e le spese sono rimaste. Eppure non siamo stati a guardare: ci siamo attrezzati al meglio e potremmo ripartire subito. Invece non esiste ancora alcun protocollo, non sappiamo quanti clienti possiamo far entrare nel nostro salone né altro. Questo evidenzia mancanza di organizzazione da parte del Governo, ma sono arrabbiato anche con le associazioni di categoria che non hanno fatto nulla per sollecitare una più rapida riapertura». «La nostra categoria è stata lasciata allo sbaraglio, a livello nazionale il 25% di queste attività non riapriranno» le parole di Silvana Traini, che oltre ad avere la propria attività in viale Celso Ulpiani a San Benedetto è anche rappresentante del settore immagine e benessere della Confesercenti: «Noi abbiamo chiesto di togliere Iva, Imu, Ici e F24 per dipendenti e titolari, perché per molti la situazione è davvero insostenibile. Tanti colleghi sono disperati, nel frattempo però prolifera il lavoro nero da casa: è una situazione paradossale».

L'anticipo

Convinto che la riapertura possa essere anticipata è anche Claudio Travanti: «Io ho chiuso la mia attività lo scorso 31 dicembre, ma potrei presto aprire un nuovo locale a Villa Pigna. Di certo ci sono colleghi che stanno attraversando un periodo difficile, credo che con tutte le accortezze del caso si sarebbe potuto riaprire con maggior anticipo. La speranza è che quando si riprenderà a lavorare i clienti non mancheranno e si possa gradualmente tornare alla normalità». A far sentire la propria voce anche la Cna di Ascoli: «Lo slittamento del riavvio di queste attività è intollerabile, rappresenta una condanna a morte per un settore che, con 135mila imprese e oltre 260mila addetti' importante per l'economia»

