Colto da un malore mentre è al volante va a sbattere contro un camion in sosta

ACQUASANTA È stato colto da malore mentre era alla guida dell'auto ed è andato a sbattere contro un camion che era parcheggiato sul lato della carreggiata della strada che conduce a Fleno di Acquasanta. È morto poco dopo nonostante i tentativi di salvagli la vita dei volontari della Croce Verde giunti sul posto pochi minuti dopo dalla Potes di Acquasanta. È quanto accaduto ieri mattina intorno alle 10,30 quando Rosato Di Mattia di 65 anni, titolare di una piccola impresa edile, alla guida della sua Jeep era quasi arrivata nei pressi del centro abitato dove viveva con la moglie.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione dell'incidente, probabilmente Di Mattia è stato colto da un malore che gli potrebbe aver fatto perdere il controllo del veicolo che poi è andato a schiantarsi frontalmente contro il camion che era parcheggiato sul ciglio della strada. Immediatamente è stato richiesto l'intervento del 118 e la centrale operativa ha inviato sul luogo dell'incidente l'equipaggio della Croce Verde in servizio ad Acquasanta che una volta sul posto ha trovato il sessantacinquenne fuori dall'abitacolo della sua vettura quasi esanime. Le condizioni di Di Mattia sono apparse subito gravi ed i soccorritori hanno cercato di salvagli la vita. Nel frattempo, da Ascoli era partita un'auto con il medico a bordo e contestualmente era stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Purtroppo, quando il medico è giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso di Rosato Di Mattia. A quel punto, anche l'elicottero che nel frattempo stava sorvolando Acquasanta è stato fatto rientrare ad Ancona. La notizia della morte di Rosato Di Matteo ha sconvolto la comunità acquasantana.

La vittima

Rosato Di Mattia era titolare di una piccola impresa edile ed insieme alla moglie era uno dei pochi che dopo il sisma del 2016 era rimasto a vivere a Fleno. La sua, infatti, era tra le poche abitazioni della frazione ad essere agibile e così aveva potuto continuare a risiedere nei luoghi che amava. Il suo legame con Fleno era talmente forte che in molti ricordano Rosato intento a compiere dei piccoli lavori di manutenzione della frazione. «Se c'era da ripulire dalle sterpaglie le strade oppure da ricoprire qualche buca lungo la strada, era lui che prontamente interveniva per rendere più ordinata e più bella la frazione dove viveva» lo ricorda il sindaco Sante Stangoni. Fino a ieri mattina, quando il suo cuore ha cessato di battere. Su quanto accaduto, come sempre accade in questi casi, la Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo per accertare con certezza le cause del decesso. Se è stato il malore, come probabile, a provocare l'incidente e quindi la morte, oppure se il sessantacinquenne è deceduto a seguito dello schianto. Non è escluso che il magistrato possa disporre nelle prossime ore la ricognizione cadaverica o l'autopsia prima di concedere il nulla osta per la restituzione della salma ai suoi familiari che potranno disporre le esequie. In tanti, subito dopo aver appreso la notizia di quanto accaduto, hanno manifestato la loro vicinanza ai familiari in questo momento di dolore.

Luigi Miozzi

