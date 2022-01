Colonia di cinghiali provoca danni e incidenti stradali

L'ALLARME

ASCOLI Sono sempre più frequenti le segnalazioni circa la presenza di cinghiali alle porte di Ascoli, in particolare a Colonnata, Piagge e Colle San Marco. Le ultime testimonianze raccontano del frequente passaggio di ungulati sulle strade mettendo in crisi gli automobilisti. Sabato notte alcuni cinghiali hanno attraversato la carreggiata a Colonnella er per un soffio un automobilista di passaggio ha evitato l'incidente. in precedenza Antonio Di Marco ha temuto di finire fuori strada dopo essersi trovato di fronte ai cinghiali subucati in una curva. « Mi è preso un accidente: non me l'aspettavo e per evitare di investirli ho sterzato il volante rischiando di finire contro un albero. Il problema dei cinghiali è stato portato all'attenzione molte volte dalla popolazione che vive nelle zone collinari. Purtroppo i cinghiali i distruggono produzioni alimentari, rovinano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali e si spingono fino all'interno dei centri abitati dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la sicurezza delle persone. «E' diventato un pericolo serio: a Piagge ci sono persone che hanno avuto danni per via della presenza dei cinghiali» ha detto Alessia Giovannelli, tornata a casa per le vacanze e trovatasi davanti questa inquietante realtà, per affrontare la quale serve un urgente piano.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

