Claudio Bellumore, musicista di Maltignano, sta dando vita a una nuova realtà culturale per il territorio piceno, ossia il Coro giovanile piceno. Il coro, aperto ai giovani dai 16 ai 32 anni, si vuole proporre come una formazione che collabora con altre realtà simili del territorio e non in opposizione. Lo scopo del Coro giovanile piceno è quello di diffondere e valorizzare la cultura musicale nel territorio e salvaguardare la tradizione corale già presente, incrementandola, anche in vista della candidatura di Ascoli come Capitale italiana della cultura 2024. Verranno recuperati ed integrati nel repertorio, infatti, quei canti polifonici in dialetto ascolano pressoché dimenticati, grazie anche a una futura collaborazione con il neonato Comitato tecnico dei dialetti marchigiani, diretto da Marco Pietrzela. Si cercherà di avvicinare sempre più giovani al mondo della coralità - anche tramite il repertorio contemporaneo - e tramandare loro la passione per questa meravigliosa arte. La sede delle prove sarà l'auditorium Padre Vittorio Traini, al convento dei Cappuccini di Ascoli. Per info: 347 8718708; www.claudiobellumore.altervista.org; corogiovanilepiceno@gmail.com

