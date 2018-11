Cinque offerte per acquistare le farmacie comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ASTAASCOLI Le offerte per le due farmacie comunali messe in vendita dall'Arengo, come previsto, sono arrivate. In totale sono cinque, di cui tre per la sede di Brecciarolo e due per quella di via Angelini, quelle che sono state formalizzate nei termini previsti, ovvero entro le ore 12 di ieri mattina. A questo punto, la giornata di oggi sarà decisiva per l'aggiudicazione delle due farmacie, secondo due distinti lotti, dopo l'apertura delle buste e, quindi, dopo che si verranno a conoscere le offerte presentate dagli interessati, proprio...