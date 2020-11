Cinque borse di studio per gli allievi all'estero

IL SOSTEGNO

ASCOLI Cinque borse di studio del valore di duemila euro ciascuna per consentire agli studenti più meritevoli di vivere l'esperienza di un programma scolastico all'estero: è questo il regalo che Giocamondo Study, realtà specializzata nelle vacanze studio, intende offrire attraverso uno specifico bando a cinque tra i ragazzi che vorranno trascorrere un periodo di crescita e formazione personale in una qualificata struttura fuori dall'Italia.

«È un segnale forte spiega il presidente del Gruppo Giocamondo, Stefano De Angelis che abbiamo lanciato, in questa fase delicata, per supportare i giovani, in questa loro importante scelta, sia dal punto di vista economico che da quello dell'assistenza professionale qualificata, nel pieno rispetto di tutte le normative anche in materia sanitaria. Vogliamo essere vicini a loro e sostenere le loro scelte». Per potersi aggiudicare una delle cinque borse di studio messe in palio da Giocamondo Study, i giovani interessati dovranno presentare entro il 15 dicembre la domanda di partecipazione al bando già pubblicato sul sito del tour operator ai vertici nazionali del turismo scolastico (https://www.giocamondostudy.it/borse-di-studio-giocamondo-programmi-scolastici-all-estero/). I nomi dei vincitori saranno resi noti entro il 28 febbraio. All'iniziativa possono partecipare gli studenti che attualmente frequentano il secondo e il terzo anno di scuola superiore secondaria italiana, per poi partire per l'estero rispettivamente in terzo e quarto superiore. I partecipanti possono scegliere tra uno dei numerosi programmi scolastici all'estero (trimestrali, semestrali o annuali) proposti da Giocamondo Study in Paesi quali l'Inghilterra, i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Germania, la Spagna, gli Usa, la Nuova Zelanda, l'Australia, il Canada e la Scozia.

