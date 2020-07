Cinema all'Annunziata e nei centri terremotati

LA RASSEGNA

ASCOLI Torna la rassegna del cinema all'aperto in versione itinerante a partire da Ascoli. Così come era accaduto in passato, a causa delle conseguenze del sisma ma anche in virtù della difficilissima situazione che il cinema del nostro territorio vive dallo scorso mese di marzo, l'associazione culturale marchigiana Aristoria ha deciso a luglio di allestire in capienti sedi all'aperto proiezioni con pellicole importanti, tra quelle maggiormente apprezzate dalla critica e nei festival di tutto il mondo.

L'inaugurazione

La rassegna si aprirà questa sera alle 21,15, nello slargo antistante il polo Unicam al Colle dell'Annunziata, grazie alla presentazione del film francese Mammuth, in gara alla 60esima edizione del Festival di Berlino. L'associazione, che allestisce ogni volta in maniera gratuita l'arena e permette la visione ad un centinaio di spettatori senza far loro pagare il biglietto, già dopo il terremoto aveva pensato di rendere questo servizio alle popolazioni locali. « Pensavamo fosse giusto dare un contributo e così abbiamo optato per un'idea che sembra nuova ma in realtà non lo è» hanno detto i responsabili dell'associazione, Lorenzo Montesi ed Edoardo Monteverde, che hanno voluto denominare questa iniziativa FurgonCinema. «Abbiamo puntato al grande schermo, al potere di evasione dell'arte cinematografica e alla bellezza della condivisione, proprio in luoghi in cui un tale sevizio non c'è ora ma in alcuni casi non esisteva neppure prima» proseguono i due organizzatori, ricordando che lo scopo primario sia quello di raggiungere i luoghi maggiormente colpiti dal terremoto di quattro anni fa. La rassegna, che propone di assicurare un film mediante un videoproiettore ed un impianto audio, dopo Ascoli, domani approderà ad Amandola, prima di arrivare ad Arquata del Tronto il 31 luglio. Nel tour sono comprese altre località marchigiane quali Camerino, Cardarola e Fiastra. «Vogliamo tenere vive le comunità con un ritorno al cinema di una volta, quando pochi comuni potevano permettersi una sala e molti camion o furgoni portavano le proiezioni nei comuni più sperduti d'Italia» aggiungono a proposito dell'iniziativa, volta ad un cinema ristrutturato e ricostruito per guardare con meno paura al futuro del nostro territorio così duramente colpito.

L'omaggio

Un regalo a questa estate così difficile, affinché attraverso il grande schermo ci si possa riappropriare anche di scorci meravigliosi, come quello dell'Annunziata, utilizzato sempre troppo poco per cultura e svago. Il film, interpretato da Gerard Depardeu, Yolande Moreau, Isabelle Adjani e Anna Mouglalis, vede il protagonista Serge Pilardosse andare in pensione dal suo impiego al macello, senza che i suoi datori di lavoro abbiano nel tempo versato a lui i contributi. Per regolarizzare la sua situazione Serge intraprende un viaggio per ripercorrere i luoghi dove ha lavorato in passato, alla guida di una mitica moto Münch Mammuth, incontrando così vecchi amici, sconosciuti, fantasmi del passato e una inaspettata giovane nipote che permetterà di catalizzare un processo di maggiore consapevolezza in lui.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA