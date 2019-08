«Ciao Italia sei troppo cara»: ascolani verso le mete esotiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE VACANZEASCOLI L'Egitto torna ad essere tra le mete più gettonate per molti cittadini del Piceno che decidono di andare fuori città durante questa stagione estiva. L'Italia, pur rappresentando spesso la prima scelta con la sua storia e le sue città d'arte, a causa di costi non proprio economici viene scartata dalla gente del territorio che quindi opta per alcune località del Mediterraneo. La crociera non passa mai di moda, opzione spesso condivisa da famiglie e ragazzi. L'America, pertanto, resta una meta ambita per coloro che possono...