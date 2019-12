«Ci hanno escluso dalla cabina di regia senza avvisarci»

L'ACCUSA

ASCOLI Il coordinamento dei comitati dei terremotati del Centro Italia ha inviato, tre giorni fa, al commissario Farabollini (in foto) la richiesta di un incontro in osservanza dell'ordinanza sul terremoto 36 che prevede la partecipazione delle popolazione alle decisioni sulla ricostruzione post sisma. Ma la riunione della cabina di coordinamento, indetta giovedì scorso, a Roma è stata riservata ai vice commissari regionali e ad alcuni sindaci. «Ci sembra una esclusione non corretta vista la convocazione del nostro coordinamento in occasione delle consultazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la formazione del governo e l'accoglimento da parte sua di istanze dello stesso coordinamento non ascoltate in precedenza - afferma il coordinamento dei comitati dei terremoti del Centro Italia - Ci sembra anche non motivata la mancata convocazione richiesta dai rappresentanti delle associazioni professionali operanti sul campo».

Secondo il coordinamento «ancora una volta il commissario Farabollini in una riunione ristretta decide i contenuti delle ordinanze che rappresentano l'ultima possibilità di salvare il territorio. L'approvazione della legge ha lasciato in sospeso alcune questioni importanti e decisive ai fini della semplificazione di norme per la ricostruzione post terremoto e ritenevamo necessario partecipare con alcuni nostri rappresentanti all'iter di formazione di tali ordinanze. Vogliamo augurarci - conclude il coordinamento dei comitati dei terremotati del centro Italia - che il commissario Farabollini ci convochi al più presto possibile per illustrarci i dettagli delle sue proposte in merito alle ordinanze di attuazione decisive per le sorti di una veloce ricostruzione». Al momento, però, nessuna convocazione è prevenuta ai comitati dei terremotati ma la speranza è lìultima a morire.

