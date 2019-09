Chiusa la strada sotto ai mulini Il traffico in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I DISAGI ASCOLI L'allerta meteo porta il Comune a chiudere temporaneamente uno dei due unici passaggi verso il centro storico da parte chi arriva dalla periferia est, causando un'ora di paralisi del traffico nell'orario di entrata degli uffici e delle scuole. E' accaduto ieri mattina, dalle ore 7 .30 in poi, quando coloro che hanno scelto di imboccare via Ariosto, strada meglio conosciuta come Sotto i mulini per raggiungere il centro, sono stati dirottati improvvisamente e senza preavviso verso Campo Parignano, trovando sbarrato l'accesso...