Chiesa di Sant'Angelo Magno in degrado Il recupero con i fondi dell'otto per mille

ASCOLI «Sant'Angelo Magno verrà salvato». L'imperativo categorico proviene dalla delegazione picena del Fai, Fondo Ambiente Italiano che, successivamente al terremoto del 2016, è sempre stata in prima linea accanto al sestiere della Piazzarola per evidenziare le gravi condizioni in cui versa lo storico e bellissimo complesso che si trova nella zona più antica della città.

Il terremoto

Dopo il terribile sciame tellurico di 4 anni fa, la straordinaria opera architettonica, appartenente al secolo XIII, ha subìto danni estesi anche a tutto il chiostro ed ai locali che per tanto tempo hanno rappresentato la sede del sestiere della Quintana. Nei giorni scorsi, la presidente regionale del Fai, l'ascolana Alessandra Stipa, ha sollecitato gli esperti della Soprintendenza delle Marche per visitare la chiesa ascolana e poter verificare lo stato delle sue condizioni allo scopo di redigere una scheda tecnica adeguata. Ebbene, in seguito a questo sopralluogo, il Comune di Ascoli chiederà di inserire la chiesa ascolana tra i beni che potranno beneficiare dei fondi dell'8 per mille.

I fondi

«Si tratta di una notizia straordinaria, che permetterà di ottenere quei finanziamenti necessari per ripristinare l'edificio e di preservare un simile patrimonio monumentale, che vede a rischio anche gli affreschi » ha detto la capo delegazione ascolana del Fai, che ha comunicato la notizia nel corso della cena organizzata in riviera con il Gruppo Fai Giovani, capitanato da Ilario De Luca. L'appuntamento, che ha permesso di elencare tutti i beni del territorio che sono stati inseriti nell'edizione 2020 de I Luoghi del Cuore, ha dedicato uno spazio importante a Sant'Angelo Magno, bene Fai votatissimo dagli ascolani allo scopo di portarlo all'attenzione nazionale. «Il Comune di Ascoli ora deve comunicare i termini e le modalità con cui assegnare queste risorse al monumento designato» ha aggiunto la presidente regionale nel corso della serata a proposito di questa importante novità circa l'otto per mille, ovvero le somme che i cittadini italiani decidono di assegnare, scegliendo tra Stato e Chiesa.

L'esclusione

La chiesa sinora era stata incomprensibilmente esclusa dalla lista dei monumenti bisognosi di finanziamenti dopo i gravi eventi tellurici. Gli ascolani e in particolare i sestieranti della Piazzarola, quartiere di cui lo straordinario edificio religioso è da sempre simbolo, in tutto questo tempo avevano energicamente lamentato la mancanza di attenzione nei confronti di un questo capolavoro di tarda architettura romanica. «Il Fai non si e' mai arreso finora: dobbiamo ringraziare la Soprintendenza per aver accolto questo accorato grido di aiuto ed aver offerto una tale preziosa opportunità » conclude Alessandra Stipa, ricordando che il fabbisogno economico relativo al restauro della chiesa era stato stimato intorno alla somma di un milione e 200 mila euro. Ora dipenderà tutto dal capire se la burocrazia renderà possibile la tempestiva inclusione della chiesa ascolana tra i fondi previsti per quest'anno, entro il prossimo 30 settembre.

Filippo Ferretti

