Chiara Offidani e Sara De Sanctis avanti tutta

MARTINSICURO La cantante teramana Sara De Sanctis e la sambenedettese Chiara Offidani hanno vinto la finale regionale Abruzzo-Marche del Cantagiro, svoltasi alla Vecchia Lampada di Martinsicuro, qualificandosi per le prefinali nazionali che si svolgeranno il 3 settembre alle Scuderie Estensi di Tivoli, preambolo della finalissima che si disputerà il giorno seguente. La giuria era composta dal cantante ascolano Keys, da Maurizio Alessandrini e Luigino Di Mizio e dallo speaker di Radiostudioerre.it Fabio Rossi. Sefora De Canistris ha invece assegnato i premi radiofonici che sono andati alla stessa De Sanctis e ad Andrea De Pasquale. Ottimo il lavoro dei tecnici del service Stefano Tisi e Massimo Lolli, e impeccabile l'organizzazione della Oriana Grandi Eventi di Oriana Simonetti. Impeccabile nella conduzione Stefania Mezzina, bravo il titolare del locale truentino Aldo Camilli, coadiuvato da Fabiano e Letizia Di Buonnato e da Gianluca Soragna. Hanno ottenuto il pass per Tivoli Veronica Lazzeri, Valentina Savastano e Andrea De Pasquale (semifinale nazionale del 2 settembre), i giovanissimi Giovanni Traini e le One Next Star di Alba Adriatica (finale junior del 5 settembre all'Anfiteatro di Blesio), mentre Angelica Gonzalez Paz, Diego Muscella, Antonella Calisti, Sara Fagotti, Flavia Felicetti, Siriaz y Malo, Elizaveta Dirmeykene, Noemi Rigatuso, Priscilla Di Benedetto, Anna Filiaggi e Connie Ferrante approdano alle pre semifinali del 30 e 31 agosto.

