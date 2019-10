«Cento milioni alle aziende in crisi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICOSTRUZIONEASCOLI I parlamentari di Forza Italia sono molto preoccupati per la scarsa attenzione del governo, in vista della redazione della manovra economica di bilancio, per le zone terremotate. Ai 13 comuni marchigiani compresi nelle aree di crisi non complessa che vanno da Ancona ad Urbino si aggiungono i 40 comuni del piceno e del Fermano legati al progetto di riconversione e riqualificazione della zona industriale di Val Vibrata-Valle del Tronto, l'area di crisi complessa pelli e calzature, l'area di crisi industriale Antonio...