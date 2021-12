Cenoni, balli e disdette La soluzione è creativa

IL BRINDISI

SAN BENEDETTO Il brindisi al nuovo anno in tempi di covid è sicuramente un atto di coraggio. Lo diventa ancor di più per i titolari dei ristoranti che rischiano disdette dell'ultimo secondo magari perché qualcuno scopre poco prima di infilare i tacchi a spillo o la cravatta che qualche familiare è positivo. E così i titolari dei locali della Riviera si sono armati di fantasia cercando di offrire il massimo ai propri clienti senza rimetterci però.

La valutazione

«Ricordiamoci - dice Sandro Assenti, presidente regionale della Confesercenti e contitolare di due locali, Sasushi e Boka - che l'anno scorso, di questi tempi, eravamo chiusi. Quest'anno c'è in giro poca voglia di fare baldoria, le regole sono ferree e probabilmente si andrà a letto presto ma meglio di niente. Dispiace soprattutto per le discotche che dovranno stare chiuse e per tutti coloro che magari avevano assunto il personale o si sono ritrovati con qualche collaboratore positivo all'ultimo momento. Diciamo questo: mancando le feste, anche in piazza, finito il cenone si andrà a casa». Ed è proprio dove, ad esempio, promette di spedire il cenone l'Attico sul mare, di Grottammare, ovviamente se qualcosa dovesse andare storto. Simone e Sara Marconi hanno previsto tutto: piuttosto che buttare il ben di Dio prenotato o intascare la caparra, in caso di disdetta per motivi di forza maggiore invieranno a casa del cliente sfortunato tutto quanto concordato tramite un servizio di delivery: semplice e, sicuramente, buonissimo. Fermata la musica anche il Viniles di Gianni Schiuma, sul lungomare, non si fa trovare impreparato. Il capostipite dei deejay ha affidato a un messaggio social il suo progetto: cena a prezzi ridotti, la sua musica di sottofondo e un cocktail party di mezzanotte all'esterno della struttura che dispone del bel giardino attrezzato. Poco distante il Kurage, locale appena aperto negli spazi dello chalet Medusa, il mitico chef di sushi Patrick Bateman non farà certo sprechi. Tutto, infatti, è abbattuto e preparato all'ultimo minuto quindi pazienza se qualcuno si volesse privare del piacere dei suoi manicaretti tanto più che la nuova avventura gli ha dato un boost in più per sperimentare e innovare.

Il turismo

La Degusteria del Gigante di Sigismondo Gaetani, al Paese Alto va invece sul sicuro: «Noi - dice - abbiamo prenotazioni da fuori: Latina, Milano, Bologna, Roma...Ancona la più vicina quindi i nostri clienti dormiranno anche in Riviera per venire da noi, difficile che possano rinunciare all'ultimo minuto». Infine l'ex consigliere regionale Fabio Urbinati, una rivelazione come oste dell'Arco di Fiorà ha però deciso di gettare la spugna per la notte più lunga: «Troppe incertezze e disdette a causa di positività e quarantene» dice lui che poi ha appena avuto un lutto in famiglia.

Laura Ripani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA