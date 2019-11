Cena con il Duce Già raccolte oltre 1.500 firme

LA PETIZIONE

ASCOLI Prosegue la raccolta di forme per presentare denuncia alla magistratura configurando il reato di apologia del fascismo promossa dall'Anpi e appoggiata da tutte le forze politiche antifasciste. Finora sono state racolte 1.500 firme. La petizione si può sottoscrivere all'indirizzo www.change.org. Intanto il capogruppo del Pd, Francesco Ameli, ha presentato un'interrogazione nella quale interroga il sindaco per sapere: se conferma di aver partecipato alla cena del 28 Ottobre, quali sono state le circostanze della partecipazione; se ha partecipato anche il vicesindaco Gianni Silvestri, se è vero che il sindaco si è fermato ad Acquasanta per la cena di ritorno da Roma come riportato da alcune fonti di stampa, se ha preso immediatamente le distanze dall'evento condannandolo già nel corso della cena se e come ha tempestivamente messo al corrente i vertici del suo partito dell'utilizzo non autorizzato del simbolo del partito stesso. Ameli chiede ancora se Fioravanti ha chiesto o chiederà, e quando, dall'alto del suo ruolo politico di sindaco ed ex candidato al Parlamento, che vengano adottati provvedimenti inevitabili e conseguenti nei confronti degli organizzatori dell'evento in cui è stato illegittimamente a suo dire esposto il simbolo del partito e come intende recuperare il discredito causato al territorio e alla città dall'iniziativa a cui ha partecipato. Infine quali iniziative intende mettere in atto affinché possa essere onorata la storia della città e della Provincia di Ascoli Piceno, onorate con la medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana e se intende rassegnare le dimissioni». Infine l'assemblea generale della Cgil Marche esprime «il proprio sdegno rispetto alla cena nostalgica per ricordare la marcia su Roma, con tanto di locandine con l'immagine di Mussolini e vari slogan e simboli fascisti, organizzata da Fratelli d'Italia, ovvero una forza politica presente anche in Parlamento. Un episodio tanto più vergognoso considerando che vi hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni».

